Caritas, presentato il bilancio sociale 2022. Distribuiti 17.035 pacchi alimentari

Il direttore De Nicolais: "Ringraziamo tutti i nostri sostenitori e, in primis, la cittadinanza per il costante supporto alle nostre iniziative. Siamo contenti dei risultati raggiunti"

di Lorenzo Evola

Tempo di bilanci in casa Caritas Livorno. Venerdì 14 luglio è stato presentato tramite una conferenza stampa tenutasi nei locali del Vescovado di via del Seminario il bilancio sociale 2022 della Fondazione del presidente Don Luciano Cantini. Conferenza alla quale hanno partecipato il monsignor Simone Giusti (Supervisore Fondazione Caritas Livorno) e Guido De Nicolais (Direttore Fondazione Caritas Livorno), i quali hanno svelato i principali interventi promossi dalla Caritas nell’arco dell’intero 2022. “Il 2022 è stato caratterizzato da forti investimenti dettati da esigenze sempre più crescenti – dichiara De Nicolais – sia a livello locale sia a livello internazionale. Ringraziamo tutti i nostri sostenitori e, in primis, la cittadinanza per il costante supporto alle nostre iniziative. Siamo contenti dei risultati raggiunti, consapevoli però del fatto che ci sarà ancora tanto da fare per migliorare la situazione di coloro che si trovano in difficoltà”. “Lo scorso anno abbiamo operato su più fronti – aggiunge il vescovo Giusti – cercheremo di aumentare il numero di servizi offerti alla comunità. A tal proposito tengo a ricordare l’ultimazione entro Natale dell’“Emporio Solidale”, destinato a combattere lo spreco alimentare attraverso la trasformazione del cibo non più adatto alla vendita in pasti sani e dignitosi, anche grazie al lavoro di un cospicuo numero di volontari, così come la prossima apertura della “Casa dell’Accoglienza” per minori in via Lopez, un’iniziativa che rientra all’interno del progetto SAI, legato all’incremento proprio delle accoglienze”.

Di seguito le attività promosse e realizzate dalla Fondazione nel 2022 nei vari specifici settori:

Fondo di Solidarietà Famiglie e Lavoro:

· Sostegno alla persona per 45.496,43 euro nel 2022

· 166 nuclei sostenuti economicamente

Rete territoriale: Progetto “Pane Quotidiano”:

· Sostegno alle opere di aiuto delle parrocchie della diocesi per circa 482.834, 50 euro nel 2022

· 3929 persone coinvolte (781 minori)

· Oltre 17.035 pacchi alimentari distribuiti della rete Caritas

· 23 parrocchie e associazioni coinvolte nel progetto

· Circa 35 donatori sostengono con prodotti alimentari di vario genere la Rete territoriale

· Valorizzazione del cibo donato per circa 90.000 euro

Bisogno alimentare:

· 595 persone a mensa in tutto il 2022

· Circa 80 interventi a sostegno del bisogno alimentare effettuati ogni giorno

· 2 mense sociali oltre al progetto “Distribuzione Pasti a domicilio”, l’intervento di sostegno alla “Ronda della carità” e vari interventi specifici per un totale di 55.267 pasti serviti

Centro di Ascolto – Binario mobile

· 1914 utenti si sono rivolti a Caritas nel 2022 (36,6 % italiani – 63,4 % stranieri, 60,6% donne – 39,4 % uomini)

· 38% di nuovi utenti rispetto al 2021

· Oltre 4933 colloqui svolti

· Oltre 216 persone incontrate per strada

· 1001 accessi a docce e guardaroba

Sostegno al lavoro: “Borse Lavoro”

· Promossa e sostenuta l’attivazione di 24 percorsi di formazione lavorativa

· Percorsi specifici di Formazione Informale al Lavoro: “La scuola dei Mestieri”

· 6 tipologie di corsi attivati

· 101 persone coinvolte nei percorsi educativi – formativi

· 12 mastri volontari più 4 ragazzi tutor d’aula

Centro per la famiglia:

· Circa 200 famiglie seguite dal Centro di Accoglienza

· Oltre 410 minori coinvolti (di cui 165 in età 0-6 anni)

· Oltre 370 accessi al servizio “guardaroba famiglie”

· Circa 230 kit di prodotti di prima infanzia consegnati

· Oltre 300 interventi concreti di sostegno e mediazione

· Accompagnamento in percorsi di crescita personale e sociale: presa in carico del vissuto familiare e sostegno all’autonomia

Progetti di accoglienza:

· Circa 200 persone accolte nel 2022

· Emergenza abitativa: 75 persone di cui 21 minori

· Villa Benedetta: 8 nuclei familiari con 11 minori

· Casa Incontro: 58 detenuti, permessanti e famiglie

· Progetto SAI: 76 beneficiari di cui 28 minorenni in 7 strutture dedicate

