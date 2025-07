Casa Papa Francesco festeggia 10 anni

Sabato 12 luglio festeggia il “compleanno dei 10 anni” Casa Papa Francesco, comunità per minori a dimensione familiare che in questi primi 10 anni di servizio ha garantito accoglienza a 60 minori. La comunità è nata da un’intuizione delle Figlie della Carità in collaborazione con il Comune di Livorno e la Caritas di Livorno. Casa Papa Francesco è un luogo che parla il linguaggio della bellezza e della cura fin dal primo istante in cui è nata. Una casa, una famiglia, un luogo in cui riprendere in mano le redini della propria esistenza. A fare da cornice a tutto questo la natura rigogliosa e splendida di Quercianella, un inno alla vita che non può lasciare indifferenti. Scrutando il mare e i suoi tramonti ecco lo stupore se osservi gli occhi dei bambini. “È con questo spirito – spiegano gli operatori – che sabato festeggeremo questo compleanno con tanti amici, istituzioni, volontari e sostenitori. Grazie a tutti coloro che in questi anni sono stati al nostro fianco in diversi modi, sempre orientati al fine di costruire e realizzare quel futuro migliore che tutti noi desideriamo per i nostri bambini”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©