Cecconi è il nuovo presidente della Lilt Livorno

Cecconi da anni è impegnato nel volontariato e segue come infermiere volontario dal 2017 le attività della Lilt. Il professor De Napoli continuerà ad essere presente nel consiglio come past-president insieme a Federica Ultimieri e Giulia Coco operatori sanitari e Fulvio Amedei coordinatore dei volontari

Fabio Cecconi è stato nominato dal consiglio direttivo provinciale nuovo presidente della Lilt Lega Italiana per la lotta contro i tumori della provincia di Livorno Associazione di Volontariato.

Cecconi subentra al professor De Napoli che begli ultimi anni ha rappresentato la Lilt di Livorno assicurando lo svolgimento di tutte le attività che la Lilt di Roma in quanto ente pubblico dispone per le sedi provinciali.

“Una grande responsabilità ed un onore per potenziare le attività di informazione e prevenzione delle malattie tumorali e dei corretti stili di vita soprattutto partendo dai giovani”, ha dichiarato Cecconi nel saluto e ringraziamento al Consiglio che gli ha affidato la presidenza che si svolge a titolo totalmente volontario.

La Lilt è un’associazione presente in tutte le provincie italiane e assicura attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. La sede di Livorno è impegnata nelle attività di prevenzione primaria con le campagne per la prevenzione del tumore al seno, dei tumori maschili, per il melanoma e la lotta la tabagismo.

Presente anche con attività nelle scuole in collaborazione con l’ufficio promozione alla salute della Asl. Come primo atto Cecconi ha consegnato al Meyer di Firenze il ricavato di 1700 euro della Pigiama Run di settembre per sostenere le attività di gioco nell’ospedale pediatrico che è riferimento regionale.

