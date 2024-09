Cena di beneficenza per i Mayor

In vista del laboratorio teatrale del 4 ottobre, lunedì 23 settembre si terrà una cena di beneficenza al Pizzino in città, il cui incasso sarà devoluto per la sua totalità all’associazione Mayor Von Frinzius APS

Come ogni anno la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius diretta da Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini ha davanti a sé un nuovo laboratorio teatrale, che avrà inizio venerdì 4 ottobre al Teatro Goldoni (evento aperto a tutti) e che porterà alla creazione di un nuovo spettacolo.

Per prepararsi al meglio a questo emozionante inizio, lunedì 23 settembre si terrà una cena di beneficenza al Pizzino in città, cena il cui incasso sarà devoluto per la sua totalità all’associazione Mayor Von Frinzius APS.

“In questo momento i nostri cuori sono solo colmi di gratitudine. Non posso altro che dire grazie, grazie per il meraviglioso pensiero nei nostri confronti, per l’impegno mantenuto sempre con professionalità e grazie a tutti quelli che verranno con la voglia di darci una mano. Grazie Ottone!” dichiara il regista. Per prenotarsi è necessario contattare il 3668676497.

