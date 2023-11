Cena di beneficenza per la sezione nautica Ardenza colpita dalla mareggiata

A promuoverla è la presidente del Circolo Arci Pizzi Anna Maria Bottici: "L'intero ricavato verrà consegnato ai dirigenti della cantina. L'invito a partecipare è rivolto a tutto il mondo del remo livornese così come all'intera cittadinanza. La sezione nautica ha bisogno di noi". Per partecipare: 3394422048

“C’è una sezione nautica a Livorno che ha bisogno dell’aiuto di tutte e tutti noi: si tratta dell’Ardenza la cui sede è stata devastata dall’ultima ondata di maltempo. La violenta mareggiata del 2 novembre ha inferto un durissimo colpo a questa storica realtà del mondo del remo livornese. I primi interventi messi in campo da dirigenti e vogatori hanno permesso di ripulire i locali ma adesso serve tutto il cuore dei livornesi: l’Ardenza deve risollevarsi!. Ecco così nascere l’idea di una serata da dedicare alla sezione nautica rossoverde. L’appuntamento è per sabato 25 novembre alle 20 al Circolo Arci “Pizzi” in via della Gherardesca 30″. A dirlo è la presidente del Circolo Arci Pizzi Anna Maria Bottici promotrice della serata alla quale siamo tutte e tutti invitati a partecipare. La cena sarà preceduta dal saluto delle autorità presenti e degli organizzatori. “Il cuore dell’iniziativa – spiega Anna Maria Bottici – sarà la cena che si svolgerà nella sala grande del nostro Circolo. Il menù, dal costo di 25 euro, prevede due primi, un secondo con contorno, acqua, vino e dolce. La serata sarà inoltre allietata da Enrico Faggioni, che ringrazio per la sua disponibilità, con stornelli e barzellette”. Dopocena si svolgeranno anche due tombole con bellissimi premi per i vincitori. “L’intero ricavato dell’iniziativa verrà consegnato la sera stessa ai dirigenti della sezione nautica dell’Ardenza – conclude Bottici – l’invito a partecipare è rivolto a tutto il mondo del remo livornese così come all’intera cittadinanza. L’Ardenza ha bisogno di noi, ecco perché vi aspettiamo numerosi!”. Per le prenotazioni si può contattare il numero 3394422048 entro e non oltre la giornata di giovedì 23 novembre.

Condividi: