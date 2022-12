Cena di Natale con “Laboratorio di Pizzeria” per i ragazzi dell’AIPD

Nella serata di lunedì 12 dicembre nei bellissimi locali del Circolo Ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno si è tenuta la cena natalizia dell’AIPD di Livorno. L’evento segue l’importante percorso di collaborazione che l’AIPD, insieme alle associazioni Autismo Livorno e Volare Senz’Ali, ha instaurato con l’Accademia Navale per la manifestazione.

Per i circa 40 partecipanti la serata si è svolta all’insegna dello spirto natalizio e del divertimento. L’evento ha avuto inizio con il “Laboratorio di Pizzeria” dove i partecipanti tra farina, lievito e acqua si sono messi alla prova nell’arte di impastare e stendere l’amata pizza. Divorata con gioia la squisita pizza i presenti si sono scatenati a ritmo di musica per concludere la serata gustandosi un bellissimo e buonissimo dolce simbolo dello spirito di sinergia che AIPD ed Accademia Navale hanno creato.

Trattandosi di festa natalizia non potevano mancare gli auguri ed i regali, il Circolo Ufficiali ha donato ad ognuno dei partecipanti un presente personalizzato mentre i ragazzi si sono scambiati tra loro i regali acquistati in autonomia durante le attività educative dell’associazione.

