Cena di solidarietà per Wonder

Appuntamento venerdì 8 novembre al circolo Arci Luigi Norfini in via di Salviano 53 con gli attori delle Compagnie Livornesi Riunite che promettono un dopocena carico di risate

Una cena a base di solidarietà e condita con il saporito vernacolo di casa nostra. E’ quella in programma venerdì 8 novembre al circolo Arci Luigi Norfini in via di Salviano 53. Motivo trainante dell’evento è il sostegno al progetto Wonder, ovvero il locale aperto da poco più di un anno sugli Scali del Monte Pio 7 (quartiere Venezia) dalla cooperativa sociale Le Livornine insieme all’ associazione Capire un’H. Wonder intende favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, sia direttamente che con corsi di formazione nel settore della ristorazione. E al circolo Arci Norfini, a dare una bella spinta al progetto Wonder, ci penseranno anche gli attori delle Compagnie Livornesi Riunite che promettono un dopocena condito di risate in… salsa labronica.

Riproduzione riservata ©