Cena etnica alla Caritas Livorno tra storie e sapori

Dal Bangladesh al Marocco, passando per Costa d’Avorio, Mali ed Egitto: una serata all’insegna della condivisione, tra piatti tradizionali, racconti di vita e il valore dell’accoglienza

Si è svolta alla Fondazione Caritas Livorno la cena etnica: un viaggio tra sapori e tradizioni, con prelibatezze cucinate ad arte e condivise tra amici e sorrisi. Dagli antipasti del Bangladesh al mafé della Costa d’Avorio e del Mali, dal cous cous di pollo marocchino al koshari egiziano, fino al tè e ai dolci del Marocco alle mandorle, al cocco, alle arachidi e ai datteri: ogni piatto ha portato a tavola qualcosa della propria terra e della propria storia. A rendere possibile questo viaggio sono stati Hacibul, Ariyan, Maruf e Tanvir per il gruppo Bangla; Mohamed, Youssef e Hussain per il gruppo egiziano; Maimouna, Nathacha, Sarah e Fanta per il gruppo dell’Africa occidentale, Mali e Costa d’Avorio. Per il Marocco ha cucinato la nostra favolosa operatrice Rita! Tutti sono stati accompagnati dagli instancabili cuochi dell’Associazione Cuochi Livornesi e da Adriana Qeti, nella doppia veste di cuoca della Fondazione Caritas e Lady Chef. A loro va un grazie di cuore per aver condiviso esperienza, passione e cura. A emozionarci sono stati anche i video con le storie dei ragazzi. Dal viaggio su un barcone, segnato dal dolore e dal rischio di perdere la vita, a un giro tra i canali di Livorno insieme agli operatori Caritas: la barca diventa simbolo di vita, di accoglienza e di un futuro nuovo, in cui i sogni non siano un lusso, ma un obiettivo da raggiungere. La cena etnica è un filo che unisce e intreccia storie, sguardi, sorrisi, volti e sapori. Un’occasione per conoscersi e sentirsi parte della stessa comunità. Un grazie speciale agli operatori dei progetti SAI(Sistema Accoglienza e Integrazione)che ogni giorno mettono il cuore in tutto ciò che fanno. Serate come questa sono la testimonianza del loro impegno e della cura con cui accompagnano i ragazzi verso nuove possibilità. Grazie a chi ha cucinato, a chi ha condiviso la propria storia e a tutti voi che avete partecipato, rendendo questa serata così speciale.

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