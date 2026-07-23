Centri estivi, assegnati 272 voucher da 350 euro

L'assessore Raspanti ringrazia il presidente della Fondazione Livorno Luciano Barsotti per il contributo di 20mila euro: "Un aiuto prezioso per garantire a tutti i bambini pari opportunità di partecipazione"

Sono 272 i voucher del valore di 350 euro assegnati dal Comune di Livorno per favorire la partecipazione ai centri estivi di bambini e ragazzi appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica e sociale e di minori con disabilità. L’intervento, realizzato dal Settore Politiche Sociali, e attuato anche grazie al contributo della Fondazione Livorno, è stato promosso con l’obiettivo di garantire pari opportunità di accesso alle attività educative, ricreative e di socializzazione organizzate durante il periodo estivo. “Voglio ringraziare il presidente Luciano Barsotti per il prezioso contributo di 20.000 euro che, anche quest’anno, Fondazione Livorno ha accordato al progetto” dichiara l’Assessore Raspanti. “L’accesso ai centri estivi rappresenta un’importante opportunità di crescita, socializzazione e inclusione per bambini e ragazzi, nonché un sostegno concreto per le famiglie nel periodo di sospensione della frequenza scolastica. La novità introdotta da quest’anno, cioè l’erogazione diretta da parte del Comune di un servizio educativo personalizzato per i bambini e i ragazzi con disabilità grave, è un ulteriore di qualità dell’assistenza. Voglio ringraziare gli uffici comunali e il servizio sociale per il grande lavoro svolto”. “Fondazione Livorno – dichiara a sua volta il Presidente Avv. Luciano Barsotti – sostiene il progetto “Centri Estivi” dal 2020, riconoscendo all’iniziativa un alto valore sociale, in quanto garantisce il diritto di accesso e frequenza ai servizi educativi estivi a bambini e adolescenti in condizioni di fragilità, e supporta le famiglie nel coniugare i propri impegni lavorativi con la gestione del tempo libero dei figli nel periodo di chiusura delle scuole. A seguito dell’avviso pubblico approvato a fine maggio 2026, sono state formulate due graduatorie. La prima, rivolta ai nuclei familiari in condizioni di fragilità economica e sociale, ha consentito l’assegnazione di 201 voucher destinati a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Tra i beneficiari figurano numerosi bambini e ragazzi già presi in carico dai servizi sociali territoriali, per i quali la frequenza dei centri estivi costituisce un’importante occasione di socializzazione, continuità educativa e benessere, in un percorso di sostegno che coinvolge anche le loro famiglie. La seconda graduatoria, riservata ai minori con disabilità di età compresa tra i 3 e i 18 anni, ha portato all’erogazione di 71 voucher, di cui 45 destinati a bambini e ragazzi con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, e 26 a minori con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Per i 45 ragazzi con disabilità grave il Comune ha inoltre attivato un servizio di supporto individualizzato, mettendo a disposizione un pacchetto di ore di assistenza educativa. L’intervento ha rafforzato la capacità inclusiva dei centri estivi, offrendo agli organizzatori un supporto qualificato per accogliere i minori con disabilità e favorirne una piena partecipazione alle attività. In diversi casi, su richiesta delle famiglie, è stato anche possibile garantire la continuità nel percorso educativo, assicurando la presenza dello stesso operatore che aveva seguito il minore durante l’anno scolastico”. “L’accesso ai centri estivi – dichiara Raspanti – rappresenta un’importante opportunità di crescita, socializzazione e inclusione per bambini e ragazzi, nonché un sostegno concreto per le famiglie nel periodo di sospensione della frequenza scolastica. La novità introdotta da quest’anno, cioè l’erogazione diretta da parte del Comune di un servizio educativo personalizzato per i bambini e i ragazzi con disabilità grave, è un ulteriore di qualità dell’assistenza. Voglio ringraziare gli uffici comunali e il servizio sociale per il grande lavoro svolto”

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