Cesvot Livorno, Cateni riconfermata presidente. Il consiglio direttivo

In foto la presidente Fiorella Cateni

Rinnovata la squadra alla guida della delegazione Cesvot di Livorno con la riconferma della presidente Fiorella Cateni che gestirà anche per i prossimi anni il team di operatori che offre servizi gratuiti di orientamento ad associazioni di volontariato, rappresentanti e operatori degli enti pubblici, cittadini.

Il nuovo direttivo, che si è insediato il 6 marzo per la prima volta, è composto da 18 persone che rappresentano il variegato mondo del volontariato livornese.

La nuova squadra è composta dalla presidente Fiorella Cateni Amal, dalla vicepresidente vicaria Paola Licheri Arci Comitato di Livorno, dai vicepresidenti Fabrizio Torsi Ib Associazione e Giovanni Basso La Provvidenza; dai consiglieri Maria Lina Cosimi Aido provincia Livorno, Sandra Biasci Autismo Livorno, Paola Sinatti Auser Territoriale Livorno, Antonio Cucè, Avis Comunale Livorno, Sergio Carretta Gruppo Donatori Fratres Antignano, Franco Fantappiè Anpana, Claudia Franconi Nuovo Futuro, Rosalia Gallardo Gonzalez Cesdi, Filippo Alberto La Marca Cittadinanzattiva Toscana, Virginia Panariello Avo Livorno, Laura Masi Centro Italiano Femminile, Alessandro Masoni Arci Bassa Val di Cecina, Alessandra Lenzi Vip Libecciati Livorno, Maria Rita Benedettelli Svs Livorno.

“Valorizzare il nuovo direttivo ci permetterà di avvicinarci maggiormente a tutte le associazioni, confermando la buona collaborazione già avviata con le istituzioni locali e seguendo il piano di intervento 2023 di Cesvot: ogni neo eletto potrà dare il suo prezioso contributo – afferma Fiorella Cateni – Ci impegneremo innanzitutto per assistere le associazioni nell’applicazione della legge sul Terzo Settore, per esempio adeguando gli statuti. Cesvot deve diventare sempre più un punto di riferimento nel territorio fornendo servizi e consulenze dando risposte alle esigenze delle associazioni e della comunità”.

Il nuovo direttivo lavorerà per individuare le esigenze del territorio livornese contribuendo alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi del programma annuale di attività del Cesvot, pronto a dare servizi gratuiti per promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato in Toscana.

All’assemblea elettiva che si è svolta il 13 febbraio alla Società Volontaria di Soccorso sono state invitate a partecipare tutte le 787 realtà del terzo settore dell’area livornese: alle 263 organizzazioni di volontariato, alle 366 associazioni di promozione sociale, alle 76 imprese sociali, alle 75 onlus e agli ulteriori 7 enti iscritti al Registro nazionale del terzo settore.

