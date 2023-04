Cisl, una panchina rossa in piazza per dire no ad ogni forma di violenza

La nuova panchina rossa è stata inaugurata mercoledì 12 aprile in piazza della Vittoria. Far capire che la violenza non è dei forti ma dei deboli e che l'amore genera amore. Ecco perché la FNP-CISL, la UST-CISL e l'ANTEAS hanno voluto dare questo piccolo contributo

Per ricordare alla cittadinanza e a chiunque passi o sieda su quella panchina rossa inaugurata in piazza della Vittoria mercoledì 12 aprile che la FNP-CISL, la UST-CISL e l’ANTEAS, sono contro ogni forma di violenza.

Molte le violenze in ambito familiare contro le donne che sono il valore aggiunto di questa società, molte le violenze contro gli anziani, i bambini e molti, troppi episodi di bullismo nelle scuole e contro chi è diverso o chi la pensa diversamente.

Ogni giorno i media danno notizie di violenze: troppi casi. Emerge dunque la necessità di collaborar e divulgare una politica che porti a rieducare la società verso una cultura di solidarietà, comprensione e umanità.

Far capire che la violenza non è dei forti ma dei deboli e che l’amore genera amore. Ecco perché la FNP-CISL, la UST-CISL e l’ANTEAS hanno voluto dare questo piccolo contributo.

