Claudio Rigolo premiato per l’attività svolta con Primo Pensiero e Secondo Pensiero

Il presidente di Sport Insieme Livorno: "E' un grande onore ricevere questo prestigioso premio. Grazie a tutti coloro che in questo lungo percorso hanno contribuito alla nostra filantropica missione"

Claudio Rigolo, presidente di Sport Insieme Livorno, premiato con un diploma di benemerenza. “È per me un grande onore ricevere questo prestigioso premio. Grazie a tutti coloro che in questo lungo percorso hanno contribuito alla nostra filantropica missione. È una premiazione indirizzata a tutti coloro che si sono distinti per impegno, spirito di sacrificio e coraggio a favore dei più deboli, dei bisognosi e delle persone in grave pericolo” dichiara Rigolo dopo aver ricevuto stamattina il premio a Palazzo Vecchio.

A segnalare Sil è stata Barbara Bonciani, ambasciatrice dell’istituto Scudi di San Martino per la città di Livorno, la quale ha proposto l’associazione “per la particolare attività che svolge in mare con due imbarcazioni, Primo Pensiero e Secondo Pensiero, accessibili per le persone con disabilità”. Questa proposta è stata valutata da una apposita commissione e accettata come meritevole di riconoscimento

Condividi:

Riproduzione riservata ©