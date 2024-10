Cna consegna un assegno per il progetto Wonder

Nella foto da sinistra: Alessandra Cirri vicepresidente copp Le Livornine, Francesco Archibusacci, Maurizio Serini presidente CNA livornese

L'assegno è stato consegnato dal presidente e dal coordinatore sindacale di Cna, Serini e Longobardi, a Francesco Archibusacci, uno dei giovani che lavorano a Wonder e ad Alessandra Cirri presidente di Capire un'H e vicepresidente della cooperativa sociale Le Livornine

Un assegno (nel formato di quelli del celebre Signor Bonaventura) per sostenere Wonder, il locale sugli Scali del Monte Pio nel quartiere Venezia, che sta portando avanti un progetto di formazione e lavoro a favore dei disabili. Lo ha consegnato la Cna nel corso della sua festa per i suoi primi 80 anni che si è svolta nel cinema teatro 4 Mori affollato come si conviene ai grandi eventi. L’assegno è stato consegnato dal presidente territoriale Maurizio Serini e dal coordinatore Alessandro Longobardi a Francesco Archibusacci, uno dei giovani che lavorano a Wonder e ad Alessandra Cirri presidente di Capire un’H e vicepresidente della cooperativa sociale Le Livornine guidata dalla presidente Morena Campani, cooperativa che gestisce direttamente il locale che offre non solo ristorazione ma anche spazi per eventi culturali. Cirri, nel portare i saluti della Campani, assente per altri impegni, ha brevemente ricordato la mission del locale e sinceramente ringraziato la CNA per la sua attenzione e vicinanza al progetto Wonder. E non è la prima volta che la Confederazione livornese guarda con favore al locale aperto sugli storici Scali del Monte Pio, di fronte all’ex carcere dei Domenicani. Un paio d’anni fa il progetto Wonder vinse la selezione locale e ottenne una menzione speciale alla fase regionale del VI concorso nazionale “Cambiamenti 2022” promosso dalla Confederazione degli artigiani Nel consegnare l’assegno durante la festa al 4 Mori, il presidente Serini ha voluto sottolineare che l’impegno di CNA non è solo quello di sostenere e aiutare chi fa impresa, ma anche quello di favorire a tutti, “nessuno escluso”, analoghe opportunità di lavoro.

