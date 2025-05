Come difendersi dalle truffe, incontro allo Spazio “Cafferata” della Svs

Il 15 maggio nello Spazio “Cafferata” in via San Giovanni la polizia ha svolto il primo di una serie di incontri organizzati dalla Svs Pubblica Assistenza per la prevenzione delle truffe. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire strumenti e informazioni utili agli anziani per difendersi dai diversi tipi di truffa sottolineando l’importanza di denunciare, anche solo il tentativo, senza alcun timore.

