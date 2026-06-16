Completato il Giardino Alzheimer Friendly in piazza Italo Piccini

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Grazie alla nuova segnaletica, il giardino è oggi fruibile da tutti i cittadini e dai turisti attraverso QR Code multilingue. I pannelli informativi permettono di conoscere le piante presenti e propongono esercizi fisici e cognitivi. Presentata anche un’anteprima della mostra “Amare il Giardino Fiorito”

È stato inaugurato martedì 16 giugno in piazza Italo Piccini il completamento del Giardino Alzheimer Friendly SVS, l’area verde realizzata di fronte al Centro Diurno Alzheimer “SVS al Porto” e pensata come luogo di benessere, inclusione e stimolazione per le persone affette da fragilità cognitive. Il progetto rappresenta il naturale sviluppo del percorso avviato con l’apertura del giardino e con l’impegno assunto da SVS Pubblica Assistenza di renderlo sempre più accessibile e fruibile per tutta la cittadinanza. A un anno dall’avvio dell’iniziativa, SVS ha completato la segnaletica interna dell’area, arricchendola con pannelli informativi dedicati alle essenze presenti nel giardino, oltre a indicazioni relative ad attività fisiche e cognitive studiate per stimolare le capacità residue attraverso i sensi. Il risultato è uno spazio non più destinato esclusivamente agli ospiti del centro diurno, ma aperto a cittadini, familiari e visitatori. Particolare attenzione è stata riservata anche all’accoglienza dei turisti. I cartelli collocati agli angoli del giardino sono infatti dotati di QR Code che consentono di conoscere il progetto in diverse lingue europee, illustrandone finalità e caratteristiche e raccontando l’impegno della città di Livorno verso le persone più fragili. Il completamento della segnaletica è stato possibile grazie al sostegno del Rotary Club Livorno e all’impegno della presidente Marina Pesarin, che hanno contribuito alla realizzazione di questa seconda fase del progetto. Nel corso della mattinata è stata inoltre presentata un’anteprima della mostra “Amare il Giardino Fiorito”, ideata e curata dall’artista Giulia Bernini. L’esposizione nasce da un percorso creativo condiviso con gli ospiti del Centro Diurno Alzheimer SVS e raccoglie opere che raccontano emozioni, ricordi e sensibilità attraverso il linguaggio dell’arte.

Il Giardino Alzheimer Friendly, inaugurato nel 2025 grazie alla collaborazione tra SVS e Comune di Livorno, è il primo spazio pubblico di questo genere realizzato in città. Pensato come luogo aperto e inclusivo, ospita attività di stimolazione cognitiva, sensoriale e motoria, oltre a percorsi terapeutici e momenti di socializzazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone affette da Alzheimer e delle loro famiglie.Con il completamento della segnaletica e l’arricchimento dei contenuti informativi, il progetto compie un ulteriore passo avanti, rafforzando la sua vocazione di spazio condiviso e di punto di riferimento per la diffusione della cultura dell’inclusione e della cura.

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