Concerto benefico alla Folgore per donare un defibrillatore a piazza Sforzini

Grande partecipazione alla caserma Vannucci per l'iniziativa promossa dalla Asd Esercito - 187° Reggimento Paracadutisti. I fondi raccolti serviranno ad acquistare un Dae che sarà installato ad Ardenza grazie alla collaborazione con la SVS Pubblica Assistenza

Si è svolto nell’area “Cefalonia” della Caserma Medaglia d’Oro al Valor Militare “Paolo Vannucci”, sede del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, il concerto di beneficenza “Insieme per un Bene Comune”, iniziativa promossa dalla ASD Esercito – 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore” con l’obiettivo di sostenere un progetto di pubblica utilità destinato alla collettività. L’iniziativa è finalizzata all’acquisto di un Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) che, al termine della raccolta fondi, sarà donato alla SVS Pubblica Assistenza per l’installazione in Piazza Sforzini, nel quartiere Ardenza, quale presidio permanente di primo soccorso a disposizione della cittadinanza. L’evento ha rappresentato un significativo momento di incontro e condivisione tra Istituzioni, Forze Armate, associazioni e cittadini, confermando come i valori della solidarietà, del servizio, della responsabilità e della partecipazione costituiscano un patrimonio comune e il fondamento di un concreto impegno a favore del territorio. Ad aprire la manifestazione è stato il Presidente della ASD Esercito – 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, 1° Luogotenente (riserva) Costantino Oliverio, che ha rivolto il saluto ai numerosi partecipanti, ringraziando le Autorità presenti, la Banda Musicale della Brigata Paracadutisti “Folgore”, i volontari e tutti coloro che hanno aderito con sensibilità all’iniziativa.

Nel suo intervento, il Presidente ha sottolineato come la missione dell’Associazione non si esaurisca nella sola attività sportiva, ma persegua la diffusione dei valori educativi, civici e morali che da sempre contraddistinguono il mondo militare e quello sportivo, promuovendo iniziative orientate al bene comune e alla crescita della comunità. Alla manifestazione ha preso parte anche una delegazione del settore giovanile Karate dell’Associazione, accompagnata dalla propria dirigenza e dallo staff tecnico, contraddistinta dai colori blu e azzurro, simbolo dell’appartenenza e della rappresentanza della Forza Armata. Successivamente è intervenuto il Comandante del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, Colonnello Girolamo Bufi, che ha evidenziato come solidarietà, senso del dovere, disponibilità verso il prossimo e spirito di servizio rappresentino valori profondamente radicati nell’identità dei Paracadutisti della Folgore e trovino concreta espressione anche attraverso iniziative rivolte al bene della collettività. Hanno preso parte all’evento numerose Autorità civili e militari, tra cui il Comandante del 9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin”, Colonnello Andrea Bandieri, il Comandante del 184° Reggimento Comando e Supporti Tattici “Nembo”, Colonnello Alessio Di Marzio, il Comandante del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, Colonnello Antonio Bruno, il Tenente di Vascello Antonio Pupillo, in rappresentanza dell’Accademia Navale, il Questore di Livorno, Dott.ssa Giuseppina Stellino, la dirigente del Comune di Livorno Ing. Daniela Villa e la Vicepresidente della SVS Pubblica Assistenza, Maria Pia Bernardoni. Protagonista della serata è stata la Banda Musicale della Brigata Paracadutisti “Folgore”, che ha proposto un programma di elevato livello artistico, accolto con unanime apprezzamento dal pubblico e capace di impreziosire il messaggio di solidarietà che ha caratterizzato l’intera iniziativa. L’ampia partecipazione dei presenti, famiglie e rappresentanti delle Istituzioni ha confermato il forte legame che unisce il territorio alle Forze Armate, dimostrando come la collaborazione tra realtà militari, associazionismo e comunità possa tradursi in azioni concrete al servizio della collettività. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di promozione dei valori della solidarietà, della responsabilità sociale e della vicinanza al territorio che la ASD Esercito – 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore” porta avanti quotidianamente attraverso l’attività sportiva e le numerose iniziative rivolte ai giovani e alla cittadinanza. La serata si è conclusa con un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con la propria presenza e il proprio contributo, hanno reso possibile il successo dell’iniziativa, confermando come il bene comune sia il risultato dell’impegno condiviso, della partecipazione responsabile e della capacità di fare squadra al servizio della comunità.

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