Contributi alle associazioni culturali, pubblicato il bando

È pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.livorno.it nella sezione Gare, pagina Avvisi, il bando per l’assegnazione di contributi economici alle associazioni culturali per il primo semestre 2025. I contributi, laddove concessi, potranno essere destinati alla parziale copertura delle spese per la realizzazione degli eventi, essendo prevista una compartecipazione economica da parte degli organizzatori o degli altri sponsor. Possono partecipare al bando associazioni ed altri soggetti giuridici privati (anche in forma associata) operanti nell’ambito culturale e degli spettacoli dal vivo. Le domande, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno pervenire, tramite PEC o consegna a mano, entro il termine perentorio delle ore 14 di martedì 25 febbraio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Cultura e Spettacolo del Comune: [email protected] tel. 0586 824611 – 824604 – 820587 – 824519.

