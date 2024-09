Coppia di sposi dona il regalo di nozze alla Svs per l’acquisto di una ambulanza

Il momento del taglio dell'ambulanza

Il gesto non comune e al tempo stesso di grande cuore di Andrea e Giulia. La presidente Bolognesi: "Per noi d'ora in poi sarà l'ambulanza degli sposi. Li ringrazio molto perché in un momento di felicità hanno pensato a fare qualcosa per gli altri e hanno pensato a Livorno di cui sono innamorati". Il direttore Cantini: "Sono entrati in contatto con noi per esigenze familiari e dopo aver conosciuto il nostro mondo hanno sentito l’esigenza di fare qualcosa per la nostra associazione". Ieri il taglio del nastro alla Festa della Svs la cui ultima serata è in programma stasera con il concerto dei Gary Baldi Bros

“Li ringrazio molto, in un momento di felicità hanno pensato di fare qualcosa per gli altri e hanno pensato a Livorno. Sono due innamorati della città e torneranno a vivere qui. Mi hanno tra l’altro chiesto di trovar loro un ruolo come volontari perché in futuro sono intenzionati a darci una mano anche in questo modo”. A dirlo è la presidente della Svs Marida Bolognesi commentando il gesto non comune e al tempo stesso di grande cuore di una coppia di neo sposi – Andrea e Giulia, lui livornese doc, entrambi molti “attaccati” alla città – che ha deciso di donare l’intero regalo di nozze alla Svs per l’acquisto di un’ambulanza. “L’idea è nata proprio da loro – prosegue Bolognesi – Noi l’abbiamo perfezionata dal punto di vista tecnico e della trasparenza dando modo agli invitati, come si fa in questi casi, di donare la propria cifra e avere la ricevuta, detraibile, della donazione. Si tratta di una ambulanza per le emergenze urgenze ma per noi d’ora in poi sarà “l’ambulanza degli sposi”. Mi fa piacere aggiungere che sulla fiancata, piuttosto che scrivere i loro nomi, hanno deciso di dedicare un ricordo alle rispettive mamme Anna e Carla”. Ieri 6 settembre nel corso della festa in via delle Corallaie il taglio del nastro. “Gli sposi sono entrati in contatto con noi – prosegue il direttore della Svs Francesco Cantini – per esigenze familiari e dopo aver conosciuto il nostro mondo hanno sentito l’esigenza di fare qualcosa. In passato era già capitata una cosa simile per un 50esimo. La coppia in quella occasione decise di destinare il ricavato all’acquisto di un defibrillatore. L’invito che rivolgiamo come associazione è a tutti coloro che possono avere un pensiero simile. E l’idea di inaugurarla alla festa ci è sembrata l’occasione giusta per dare trasmettere proprio questo messaggio. Come si dice in questi casi, le piccole gocce riempiono un mare. Nel caso di Andrea e Giulia l’oblazione ci ha permesso di portare a termine l’acquisto”.

