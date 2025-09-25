Corso Base di protezione civile alla Misericordia di via Verdi

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, rappresenta un’occasione per avvicinarsi al mondo del volontariato e della gestione delle emergenze

Partirà martedì 30 settembre, alle ore 21, presso la sede della Misericordia di Livorno in via Giuseppe Verdi 63, un nuovo corso base di Protezione Civile.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, rappresenta un’occasione per avvicinarsi al mondo del volontariato e della gestione delle emergenze.

Durante il percorso i partecipanti potranno imparare a:

“I soccorritori dell’area emergenza non saranno mai abbastanza – sottolineano dalla Misericordia – Tutti possiamo, nel nostro piccolo, fare la differenza. Tutti, insieme, possiamo essere la differenza”.

📌 Per iscriversi è sufficiente compilare il form disponibile a questo link: https://forms.office.com/e/BRyMTWPHpp

