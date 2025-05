Corso di formazione degli Amici del Cuore per un gruppo dell’ente sordi

In un importante passo verso l’inclusione e la sicurezza. Un gruppo di sette persone dell’Ente Nazionale Sordi della provincia di Livorno ha partecipato a un corso di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), imparando le manovre salvavita di primo soccorso e l’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE). Il corso, organizzato nella sede dell’Associazione Livornese Amici del Cuore in via San Simone 9 nel pomeriggio di giovedì 29 maggio con la collaborazione di Francesca, interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana), rappresenta un esempio concreto di come tutti possano imparare che cosa fare per cercare di salvare la vita di una persona in caso di arresto cardiaco. Ogni minuto è prezioso in caso di emergenza. Sapere come agire può fare la differenza tra la vita e la morte. Estendere queste competenze anche alle persone sorde non solo le rende protagoniste attive nella comunità, ma aumenta anche il numero di potenziali soccorritori nella popolazione.

I partecipanti hanno espresso grande soddisfazione, sottolineando come questa esperienza abbia rafforzato la loro autonomia e la capacità di aiutare gli altri, anche in situazioni critiche. “Vogliamo essere parte attiva nella società, anche nel soccorso”, ha commentato uno dei corsisti. L’esperienza ha riscosso grande successo e potrebbe diventare un modello replicabile in altre città e associazioni. Promuovere l’accessibilità nella formazione per le manovre di rianimazione cardio polmonare e l’uso del defibrillatore non è solo una questione di inclusione, ma anche di responsabilità sociale. Il corso BLSD seguito dall’associazione di sordi è un chiaro esempio di come l’inclusione e la preparazione possano andare di pari passo. Ogni vita conta e garantire a tutti la possibilità di imparare a salvare è un dovere che arricchisce l’intera comunità.

