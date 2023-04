Corso di Protezione Civile alla Misericordia di Castagneto

Per informazioni lasciate nome e recapito al numero 0565763644 o inviare una mail a [email protected] e sarete ricontattati il prima possibile da un nostro referente

La Misericordia di Castagneto Carducci organizza il corso di Protezione Civile.

Per entrare a far parte di questa famiglia non c’è limite di età. Passa all’azione e diventa volontario con le Misericordie: una scelta di cuore che fa bene a te e agli altri.

Le lezioni si svolgeranno presso la nostra sede di bia Umberto I e ci saranno esercitazioni pratiche.

