Corso gratuito di BLS-D e primo soccorso
Sabato 17 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, appuntamento gratuito e aperto a tutti. Prenotazione obbligatoria al numero 05861881300
Sabato 17 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, Evo One Club organizza un corso gratuito di BLS-D e Primo Soccorso, aperto a tutta la città, in collaborazione con Cecchini Cuore Onlus. Un appuntamento che Evo One organizza ogni anno per sensibilizzare e diffondere conoscenze che, in determinate situazioni, possono essere fondamentali e risolutive. Durante il corso verrà spiegato come riconoscere un arresto cardiaco, effettuare il massaggio cardiopolmonare, utilizzare un DAE e intervenire in caso di ostruzione delle vie respiratorie in lattanti, bambini e adulti. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato. L’invito è rivolto a tutti i cittadini: perché essere preparati significa poter fare la differenza quando qualcuno ha bisogno di noi. Prenotazione obbligatoria al numero 05861881300.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 81.200 su Fb, 16.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.