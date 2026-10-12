Corso gratuito di BLS-D e primo soccorso

Sabato 17 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, appuntamento gratuito e aperto a tutti. Prenotazione obbligatoria al numero 05861881300

Sabato 17 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, Evo One Club organizza un corso gratuito di BLS-D e Primo Soccorso, aperto a tutta la città, in collaborazione con Cecchini Cuore Onlus. Un appuntamento che Evo One organizza ogni anno per sensibilizzare e diffondere conoscenze che, in determinate situazioni, possono essere fondamentali e risolutive. Durante il corso verrà spiegato come riconoscere un arresto cardiaco, effettuare il massaggio cardiopolmonare, utilizzare un DAE e intervenire in caso di ostruzione delle vie respiratorie in lattanti, bambini e adulti. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato. L’invito è rivolto a tutti i cittadini: perché essere preparati significa poter fare la differenza quando qualcuno ha bisogno di noi. Prenotazione obbligatoria al numero 05861881300.

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