Corso per aspiranti volontari Croce Rossa

Via al corso per aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Livorno. A partire dal 16 febbraio un percorso che consentirà, a chiunque lo frequenti e superi l’esame finale, di diventare volontario.

Il corso d’accesso è aperto a tutti a partire dai 14 anni e sarà articolato in 26 ore di lezioni serali per favorire studenti e lavoratori; si accederà quindi all’esame finale teorico/pratico sabato 19 marzo alle 9.

Per effettuare l’iscrizione è sufficiente accedere al sito www.gaia.cri.it La data ultima, entro la quale verranno accettate le domande di iscrizione, è stata fissata improrogabilmente al 15 febbraio.