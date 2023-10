Corso per Guardia Ecozoofila

Ci siamo! Tra non molto avrà inizio, anche a Livorno, il corso per Guardia Ecozoofila, organizzato da Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) aperto a uomini e donne purché maggiorenni. Per la salvaguardia e il benessere degli animali abbiamo bisogno del tuo aiuto. Se ami gli animali, se hai un po’ del tuo tempo da dedicarci unisciti a noi, diventa Guardia Zoofila Oipa, sarai a fine corso decretato per operare su Livorno e Provincia e con il tuo contributo riusciremo ad essere maggiormente presenti sul territorio. Il corso, anche per quest’anno, si svolgerà in modalità on line e questo consente di seguire le video lezioni in qualsiasi momento della giornata, essendo esse registrate, per cui con la massima possibilità da parte dei partecipanti, di seguirle secondo le loro esigenze nei momenti più favorevoli della giornata. Come è immaginabile la maggior parte di esse ha per argomento l’ordinamento giuridico, leggi e quanto altro. Le future Guardie, appena terminato e superato il corso verranno munite di Decreto Prefettizio, e cominceranno il loro percorso di affiancamento con i colleghi più anziani nel controllo del territorio, nella verifica delle segnalazioni ricevute per la tutela del benessere animale.

Le Guardie Ecozoofile giuridicamente rivestono sempre la carica di Pubblici Ufficiali, di Polizia Amministrativa e nello specifico degli animali di affezione (cani, gatti ecc.) quella di Polizia Giudiziaria.

Il corso è del tutto gratuito, unico adempimento richiesto è quello di associarsi a Oipa Italia Odv e per il primo anno, di tesserarsi come socio benemerito. Ricordiamo che il requisito fondamentale per il rilascio del Decreto Prefettizio è quello della “buona condotta” per cui nel dubbio che ci siano impedimenti, è bene che l’interessati facciano la verifica del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, onde evitare di intraprendere una strada che non andrebbe a termine. Chiunque fosse interessato a tale percorso può chiedere informazioni in merito al Coordinatore Provinciale cell. 3923414131 oppure inviare una mail all’indirizzo: [email protected]. Chi fosse interessato al volontariato ma non nel ruolo di Guardia Zoofila potrà farlo iscrivendosi a Oipa Italia Odv e contattando per tutte le informazioni del caso la Delegata Provinciale al cell. 3898187384 oppure inviando una mail a [email protected]

