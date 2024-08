Croce Rossa, inaugurata un’ambulanza in memoria del dottor Paolo Baroncini

Il mezzo, già operativo, è stato acquistato dal comitato e allestito internamente grazie alla raccolta fondi effettuata dalla famiglia Baroncini-Molinari. La moglie Flori: "Una gioia fortissima. È come se i volontari fossero miei fratelli"

di Giulia Bellaveglia

Taglio del nastro negli spazi della Croce Rossa Italiana – Comitato di Livorno di via Alfonso Lamarmora per una nuova ambulanza. Il mezzo, già entrato in servizio a tutti gli effetti, è stato intitolato alla memoria del dottor Paolo Baroncini, conosciuto e apprezzato medico di base livornese, la cui famiglia ha finanziato l’allestimento interno del veicolo. “Mio marito – racconta la moglie e storica volontaria Flori Molinari – aveva espressamente richiesto, essendo parte di un’associazione di volontariato vincenziano, di non ricevere fiori alla sua morte, ma di investire quei soldi in opere di bene. Un percorso che, insieme ai miei figli, sto cercando di attuare nel miglior modo possibile. Uno dei suoi sogni era proprio quello di poter aiutare Croce Rossa con l’arredamento interno di un’ambulanza. Durante il funerale abbiamo ricevuto tantissime donazioni che abbiamo concretizzato per il momento in questo modo. Seguiranno altre iniziative per il reparto di pediatria oncologica e trasfusionale”. Poi, il momento più emozionante. “Quando abbiamo tagliato il nastro – prosegue – e ho sentito le sirene di questo mezzo, la gioia è stata fortissima. Ho frequentato questi spazi per tantissimi anni ed è come se i volontari fossero miei fratelli”. A farle eco il presidente Giacomo Artaldi. “Un nuovo veicolo – dice -, che va ad arricchire il nostro autoparco a sostegno dell’attività di emergenza/urgenza, acquistato dal nostro comitato con il contributo della famiglia Baroncini-Molinari in ricordo del dottor Paolo Baroncini, che moltissimi livornesi hanno stimato e amato. Grazie alla loro raccolta fondi è stato possibile acquistare tutti gli apparecchi elettromedicali e quelli per il soccorso pediatrico che si trovano all’interno. Una gran bella iniziativa che contribuisce a tenere vivo un servizio sempre più importante, per i livornesi e per la nostra associazione, e che si unisce ad una vasta gamma di interventi che portiamo avanti e che spaziano anche tra il sociale e la Protezione Civile”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©