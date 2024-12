Cuori Sotto il Vischio nel ricordo di Silvia. “Grazie a tutte le splendide volontarie”

di Giacomo Niccolini

Ci sono cose che non si possono spiegare. Cose che si creano. Come una vera e propria magia. Perché anche da uno strappo può entrare luce. E l’associazione Cuori di Silvia, nata con intenti e scopi benefici in seguito alla scomparsa di Silvia Pierucci, di luce nei cuori delle persone ne ha fatta entrare davvero tanta. Sia in quelle che hanno ricevuto del bene sia nelle persone che ogni anno, grazie al loro entusiasmo e al loro amore, animano e danno vita ai mercatini e alle iniziative benefiche di raccolta fondi. In questi anni, 14 per l’esattezza, l’associazione grazie alle donazioni ricevute, ha regalato macchinari per presidi sanitari e attrezzature utili ai fini medici e benefici sotto molteplici aspetti.

E quando arriva Natale i Cuori di Silvia diventano Cuori Sotto il Vischio, un mercatino aperto in via Goito tutti i giorni dai primi di dicembre fino all’ultimo weekend prima del 25 dove ognuno può recarsi e, tramite una donazione, assicurarsi un pensiero fatto… con il cuore.

Un lavoro lungo e dedicato che non sarebbe possibile senza le tante volontarie che, ricordando Silvia, si riuniscono con un sorriso sulle labbra portando quello che di più bello c’è da portare: il sorriso e una speranza.

A fine mercatino, nella giornata di domenica 22 dicembre, i volontari della Comunità di Sant’Egidio passeranno da via Goito per prendere i doni che I Cuori di Silvia hanno preparato per loro. Un pensiero per scaldare i cuori dei meno fortunati.

Per tutto questo, e per molto di più, un grande grazie va a Mamma Teresa, Gabriella, Giulia, Valeria, Chiara, Alessandra, Paolina, Francesca, Maria, Cristina, Franci, Ale, Nadia, Veronica, Ileana, Eli, Simo e Silvietta che ogni anno sono sempre lì, lì nel mezzo, con il cuore… pronto. Grazie

