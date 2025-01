Dai soccorsi alla pet therapy, la storia di un canina amata da adulti e bambini

Bartoli: "La statua è l'espressione di come attraverso amore e fedeltà la figura del cane può essere di fondamentale aiuto nella vita dell'uomo. E spero molto che in futuro sia meta di scolaresche affinché possano venire a conoscenza di una storia che esprime dei valori che sono le basi della loro crescita"

Kyra durante la sua vita è stata un cane soccorritore ed ha partecipato ad una serie di operazioni di protezione civile, oltre ad essere stata protagonista di centinaia di iniziative di solidarietà. In un scuola materna tre volte a settimane per due anni ha giocato con i bambini. Il sabato faceva visita agli anziani di una Rsa cittadina. Andava in giro in tutta Italia per eventi benefici, trascorreva molto tempo con i ragazzi autistici e con bambini malati. Proprio per questo Mario Bartoli ha chiesto all’Amministrazione Comunale di collocare la statua in un parco giochi per bambini, affinché simbolicamente possa continuare a far sorridere i più piccoli. La statua è l’espressione di come attraverso amore e fedeltà la figura del cane può essere di fondamentale aiuto nella vita dell’uomo. E spero molto che in futuro sia meta di scolaresche affinché possano venire a conoscenza di una storia che esprime dei valori che sono le basi della loro crescita. Kyra era una trovatella che entra piccolissima nella vita sconvolta di Mario per la perdita del proprio figlio Christian. Da subito, nasce fra i due un legame che nel tempo diventerà indissolubile. Con molto sacrificio Kyra riesce ad ottenere il brevetto di cane da soccorso della Protezione Civile, ruolo in cui partecipa a diversi interventi di soccorso. Con il tempo vivendoci in simbiosi, Mario si rende conto dell’estrema docilità e l’infinita pazienza che ha verso i bambini e le persone più fragili. Allora decide di usare queste qualità in un percorso affascinante: la pet therapy. In questo impegno, per Kyra e Mario si apre un nuovo mondo d’amore. Sono innumerevoli le presenze nelle varie scuole materne dove diventa ben presto la beniamina amata da tanti piccoli alunni. La sua storia si diffonde e viene raccontata anche in diverse trasmissioni in TV e riviste a diffusione nazionale dedicano dei servizi. Ma sicuramente l’aspetto socialmente più significativo e più importante del suo impegno è stato quello di aver portato in ogni luogo la storia del figlio di Mario che andando “via” aveva donato la vita. Di conseguenza attraverso la sua storia si amplia l’importanza del nobile gesto della donazione degli organi. Scompare improvvisamente, ma la sua scomparsa non ferma il suo percorso d’amore. Infatti, nel suo ricordo ad Antignano viene creato un luogo “magico” dove su migliaia di candide pietre posate nelle acque sono incisi dei nomi sinonimi di amori infiniti.

