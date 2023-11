Disabilità, ecco il progetto “Linee Continue. Sulla nostra pelle 2023”

L'obiettivo è fornire gli strumenti ai portatori di disabilità per scoprire le proprie capacità espressive e comunicative e rendere la comunità livornese un polo nazionale di ricerca e sviluppo di progetti legati al mondo delle disabilità

Presentato a Palazzo Comunale il progetto “Linee Continue. Sulla nostra pelle 2023” di LU.MA.CA ODV in collaborazione con NINA ETS, che ha come obiettivo quello di fornire gli strumenti ai portatori di disabilità per scoprire le proprie capacità espressive e comunicative e rendere la comunità livornese un polo nazionale di ricerca e sviluppo di progetti legati al mondo delle disabilità.

Il progetto è stato illustrato dall’assessore al Sociale del Comune di Livorno Andrea Raspanti, da Davide Valrosso coreografo e docente dei laboratori, da Barbara Luccini presidente LU.MA.CA, da Marianna Sgherri dell’associazione NINA e da Valerio Vergili garante delle persone con disabilità del Comune di Livorno. Presente anche il fotografo Martino Chiti che ha proiettato una serie di foto scattate nel corso dei laboratori.

“L’amministrazione comunale in questi anni – ha dichiarato l’assessore Raspanti – ha dedicato alle persone con disabilità un’attenzione particolare. Sono stati fatti passi in avanti sulla quantità e la qualità dei servizi e poste le basi per un’ulteriore crescita nei prossimi anni, ma anche promuovendo e sostenendo iniziative culturali, per superare i pregiudizi che ancora condizionano così tanto la vita delle persone con disabilità. Questo progetto è un’opportunità per far crescere ancora in consapevolezza la nostra comunità”.

“Con questo progetto – ha commentato Valerio Vergili – ho visto crescere l’autostima degli utenti che hanno frequentato le attività proposte. Bisogna uscire dal cliché assistenzialistico. Il disabile non è, e non deve essere, solo persona da assistere, perché il disabile può dare qualcosa alla società”.

Linee Contninue è realizzato con il sostegno di Regione Toscana e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; con il partenariato di Capire un H e ANFFAS Onlus Livorno; il supporto di mo-wan teatro, Associazione Culturale SPAZIO, Belforte sas, La Casina di Alice sas, Haze, Immersiva Srl, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, Zona Distretto Livornese Azienda USL NordOvest e Comune di Livorno. ASA SpA e Geostudi Astier sono sponsor del progetto.

Di seguito il progetto – Il progetto, avviato a fine settembre, ha l’ambizione di rendere la comunità livornese da sempre aperta all’accoglienza delle diversità, un polo nazionale di ricerca e sviluppo di progetti legati al mondo delle disabilità. La volontà è quella di creare un’azione coreografica che sia un vero e proprio atto di forza e di presenza, nella moltitudine di differenze che il bacino della disabilità contiene in sé. Il mondo dell’arte può e deve essere aperto e accessibile a tutti, si può e si deve creare un metodo e degli strumenti necessari a tutti per diventare artisti professionisti, indipendentemente dai propri punti di forza e fragilità. LINEE CONTINUE | sulla nostra pelle 2023 evita ogni forma di pietismo e prevede il coinvolgimento attivo di tutta la cittadinanza sia all’interno delle attività laboratoriali che nella partecipazione di conferenze a tema.

Il progetto è nato dall’esperienza della performance SULLA NOSTRA PELLE | cinque gesti per il futuro, frutto di incontri laboratoriali tenuti nel 2022, presentata al Mascagni Festival 2022 di Livorno, e in replica il 29 novembre p.v. presso lo Spazio Rossellini di Roma e il 2 dicembre p.v. a Livorno, in occasione del DEEP Festival – preziosa collaborazione per la quale ringraziamo mo-wan teatro nelle persone di Alessandro Brucioni e Claudia Caldarano.

Il presidente di LU.MA.CA, Barbara Luccini, ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione del progetto. In primis i genitori che hanno con entusiasmo supportato e desiderato l’avvio del progetto, i partner Anffas e Capire un’h, tutti i sostenitori e in particolar modo il Comune di Livorno e gli sponsor (ASA e Geostudi Astier). Ricorda inoltre che è stata lanciata una campagna di Crowdfunding sulla piattaforma Eppela per coprire la parte di cofinanziamento previsto dal bando della Regione Toscana. Chiunque può sostenere le suddette attività sulla piattaforma di crowdfunding epPela tramite una donazione di qualsiasi importo. Sostenendo la raccolta fondi, chiunque potrà contribuire alla realizzazione di un progetto che LU.MA.CA ODV e NINA ETS hanno la speranza di estendere anche ad altri territori, in altre regioni e ad altre comunità. È possibile fare una donazione al seguente link: www.eppela.com/projects/10704.

Il progetto si avvale della presenza di Davide Valrosso, eccellenza nel mondo della danza contemporanea e che da pochi anni è a disposizione sul territorio.

“Il rapporto con la disabilità è stata una componente della mia quotidianità, come caregiver di mia madre disabile cognitiva, e dall’esperienza di vita è nata la consapevolezza di come l’ambiente esterno possa influenzare fortemente in maniera positiva o negativa il rapporto con la propria disabilità. Questa sensibilità diviene il nucleo di tutti i miei progetti. Ogni persona è un’unicità che va saputa riconoscere e che deve avere la possibilità di esprimersi.”

Attività previste

LU.MA.CA e NINA, in collaborazione con mo-wan teatro e DEEP Festival (www.deepfestival.it), hanno organizzato le seguenti attività:

Presso Aed Danza Livorno:

● Laboratori gratuiti per persone con disabilità e i loro caregiver iniziati il 24 settembre e che termineranno il 26 novembre

Presso il Cisternino di città grazie alla compartecipazione del Comune di Livorno, all’interno del DEEP Festival, festival multidisciplinare organizzato da mo-wan teatro (www.mowanteatro.eu), già alla VI edizione a Livorno:

● 29 novembre – Replica di Sulla nostra pelle/Cinque gesti per il futuro+ Video installazione di Martino Chiti presso Spazio Rossellini di Roma.

● 1 dicembre – Workshop a cura di Giuseppe Comuniello danzatore professionista non vedente workshop aperto a chiunque desideri fare un’esperienza di danza e movimento condotta da un artista che si rapporta al movimento performativo del corpo nello spazio senza utilizzare il senso della vista;

● 1 dicembre – Performance di Giuseppe Comuniello, danzatore non vedente in occasione del DEEP Festival;

● 1 dicembre – La Fiamma resta accesa, spettacolo finale dei laboratori

● 2 dicembre – Talk con studiosi e ricercatori esperti a livello nazionale del tema (Stefania Di Paolo, dottoranda in Performance Studies and Cultural Industries presso la University of Leeds, Pier Giorgio Curti responsabile di Oami Livorno, Davide Valrosso coreografo e danzautore, Andrea Raspanti Assessore al sociale, Valerio Vergili Garante dei disabili di Livorno)

● 2 dicembre – Replica di SULLA NOSTRA PELLE | cinque gesti per il futuro

● Reportage fotografico e videografico del fotografo, regista e video designer Martino Chiti (www.martinochiti.com).

