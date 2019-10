Dona la spesa: 61 tonnellate di aiuti

La colletta alimentare dei supermercati Unicoop Tirreno ha toccato il record di raccolta

Sabato 12 ottobre nella maggior parte dei punti vendita Unicoop Tirreno in Toscana, Lazio e Umbria è stata organizzata la colletta alimentare “Dona la spesa“. Un appuntamento che ormai da 11 anni chiama a raccolta soci, dipendenti e associazioni di volontariato, invitando i clienti che fanno compere a donare generi alimentari e prodotti per l’igiene personale che saranno devoluti in beneficenza. Tante mani in tanti supermercati hanno così riempito carrelli e scatoloni e pacchetto dopo barattolo dopo saponetta la cifra finale è una montagna di 61 tonnellate: un record che supera di 1,60 tonnellate l’edizione Dona la spesa dell’ottobre 2018. Ora il lavoro passa alle Onlus e alle associazioni locali che smisteranno i prodotti tra mense, case famiglia o direttamente alle persone che vivono un disagio economico nelle nostre città e nei nostri paesi.