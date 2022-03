Dona un farmaco per l’emergenza in Ucraina. L’elenco delle farmacie aderenti

Prende il via anche al Comitato di Livorno della Croce Rossa Italiana l’iniziativa che, grazie all’accordo con l’Ordine dei farmacisti nell’ambito dell’emergenza umanitaria in Ucraina, favorisce lo sviluppo di un sistema di donazioni di farmaci per le popolazioni colpite dal conflitto. I cittadini potranno recarsi nelle farmacie aderenti (l’elenco nella foto in pagina) ed acquistare come donazione farmaci e materiale sanitario da banco. Quanto raccolto sarà in seguito ritirato dai volontari che si occuperanno, attraverso il Comitato regionale, della spedizione.