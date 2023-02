Due defibrillatori in ricordo di Simone “Drake” Danini

Due defibrillatori semiautomatici donati alla comunità in memoria di Simone "Drake" Danini. Questo è quanto fatto dall'azienda Sercanto che, con Svs, ha voluto ricordare uno dei suoi fondatori in una cerimonia molto sentita ed emozionata effettuata nella sede di via March al Picchianti

Due defibrillatori semiautomatici donati alla comunità in memoria di Simone ‘Drake’ Danini. È questo quanto la Sercanto, ditta livornese che ha la mission di aiutare le persone a trovare il lavoro ideale, ha deciso di fare in ricordo di Simone Danini, uno dei fondatori dell’azienda labronica. Un percorso condiviso con Svs Pubblica Assistenza Livorno che ha partecipato alla formazione dei dipendenti per l’utilizzo del Dae e all’ideazione condivisa di questa giornata in cui sono stati consegnati fattivamente i due strumenti salvavita nelle mani della presidente di Svs, Marida Bolognesi, e del direttore operativo Francesco Cantini. Uno di questi apparecchi di ultima generazione, la cui funzionalità è stata spiegata in ogni sua parte durante una sentita e commovente conferenza stampa tenutasi al cospetto dalla moglie di Danini e dei tanti dipendenti dell’azienda, sarà in dotazione di una delle ambulanze della “flotta” Svs. Mezzo di soccorso che è stato acquistato con le donazioni del 5X1000 e che verrà presentato proprio sabato 18 febbraio all’interno della sede di via della Corallaie.

L’altro defibrillatore verrà invece collocato all’interno dell’azienda Sercanto in via March, 14 (località Picchianti) ma verrà messo a disposizione dell’interno quartiere e di tutte le realtà del circondario. Sulla scatola contenitrice dello strumento, oltre una targa per ricordare Danini, anche un QR Code che rimanda ad una pagina web dove si racconta di chi era Simone “Drake” Danini con la possibilità di effettuare una donazione anche alla Svs.

La scelta del defibrillatore non è stata casuale, è uno strumento che se presente può realmente fare la differenza tra la vita e la morte, come anche un intervento tempestivo dei soccorritori.

Per questo Sercanto con Svs ha avviato un percorso di formazione al proprio personale, di primo intervento, ritenendolo fondamentale per essere sempre cittadini attivi.

Anche la scelta del giorno non è stata fatta a caso. In questo 14 febbraio, infatti, ricorre la scomparsa di Danini. A fare gli onori di casa il Ceo di Sercanto, Davide Pilato, e il presidente Lugi Conte.

Al termine della cerimonia di consegna dei defibrillatori sono stati consegnati gli attestati per il superamento del corso per l’uso del defibrillatore semiautomatico svolto da Davide Pilato, Luigi Conte e due dipendenti della Sercanto, Erica Pastori e Veronica Gronchi.

