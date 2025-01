Due incontri per diventare volontario nei Servizi Sociali

Nel mese di febbraio la Misericordia di Montenero organizza due incontri formativi per chi volesse provare ad aiutar nei Servizi Sociali. Se sei interessato chiama, anche solo per info, al numero: 0586/579055

Dedicato a quelle persone che hanno sempre voluto fare volontariato in una associazione giovane e dinamica ma non si sentono pronte a salire a bordo di una autoambulanza. La Misericordia di Montenero sta cercando volontari per il settore dei Servizi Sociali.

Puoi fare l’operatore nei Servizi Sociali della Confraternita, puoi accompagnare persone con disabilità o recarti con loro per effettuare visite o dialisi. Insomma, le necessità sono molteplici e sicuramente all’interno della Misericordia di Montenero (via di Montenero, 201) ci sarà qualcosa che fa per te. Basta volerlo. Nel mese di febbraio la Misericordia di Montenero organizza due incontri formativi per chi volesse provare ad aiutar nei Servizi Sociali. Se sei interessato chiama, anche solo per info, al numero: 0586/579055.

Condividi:

Riproduzione riservata ©