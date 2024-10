E’ iniziato il torneo di beneficenza in ricordo di Christian e Samuele

Ringraziamo le famiglie per la disponibilità

Al calcio di inizio, lunedì 7 ottobre, erano presenti le mamme Miriam Biagioni e Dania Piperno e il presidente provinciale di AIDO Livorno Celestino Baldanzi, associazione alla quale andrà devoluta la beneficenza come accade ormai da anni

E’ iniziato il torneo di beneficenza in ricordo di Christian e Samuele, i ragazzi che dopo la scomparsa rispettivamente nel 1998 e nel 2008 donando entrambi sette organi salvarono sette vite. Il torneo si sta svolgendo al Nuovo Centro Coteto ed è molto partecipato sia per l’impegno del responsabile dell’impianto Gabriele Baronetto, sia per l’affetto che ancora circonda la memoria dei due giovani: 70 squadre iscritte tra calcio a cinque, calcio a sette e gabbione. Al calcio di inizio, lunedì 7 ottobre, erano presenti le mamme Miriam Biagioni e Dania Piperno e Celestino Baldanzi, presidente provinciale di AIDO Livorno (Associazione Nazionale per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) alla quale andrà devoluta la beneficenza come accade ormai da anni.

