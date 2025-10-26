E’ nata l’associazione La Rosa in Festa

Composta da cittadini e commercianti, l’associazione valorizzerà il quartiere attraverso eventi e iniziative sociali impegnandosi concretamente nel miglioramento della vivibilità e decoro urbano

di Martina Romeo

Domenica 26, al Circolo ARCI “La Rosa”, è stata presentata l’associazione di volontariato “La Rosa in Festa”. Nata dall’iniziativa, e impegno, di un piccolo gruppo di cittadini e commercianti del rione, l’Associazione punta a valorizzare il quartiere La Rosa, favorendo con feste, eventi e iniziative sociali l’incontro tra le persone, la riscoperta del senso di comunità e la partecipazione attiva degli stessi residenti alla vita del quartiere. Ma “La Rosa in Festa” non sarà solo questo. Oltre all’aspetto festoso, realizzato anche con il contributo del Consiglio di Zona 5 e del Comune, l’Associazione mira a diventare un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini, impegnandosi concretamente nel miglioramento della sicurezza, della vivibilità e del decoro urbano. “La Rosa in Festa è, prima di tutto, una comunità di persone che credono nel valore della partecipazione, della solidarietà e dell’amore per il proprio quartiere – tengono a sottolineare i cittadini coinvolti – Tutti coloro che condividono questi principi sono invitati a unirsi e a contribuire con idee, energie e sorrisi alla crescita del nostro quartiere”. “Alcune cose siamo già riusciti a risolverle, altre no – ammette Anna Maria Neri, membro dell’Associazione – Noi insistiamo. Vogliamo che il quartiere reagisca alle problematiche, soprattutto relative all’abbandono dei rifiuti”. Per diventare soci dell’Associazione basterà versare un contributo di 10 euro in modo da avere la propria tessera annuale, che partirà dalla data in cui uno si iscrive (opzione aperta solo ai maggiorenni). Come sottolineato nella presentazione dell’Associazione, importante è ricordare che “La Rosa in Festa” non nasce adesso, ma la stessa è il frutto di oltre un anno di lavoro tra telefonate, riunioni, osservazione del territorio e incontri con i servizi pubblici. Un lungo percorso che ha definitivamente un nuovo inizio. “Vogliamo dare continuità all’energia mostrata durante la festa dell’11 maggio dedicata ai bambini. Vogliamo trasformare quell’energia in azioni concrete, durature e condivise”.

