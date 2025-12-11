Esercitazione in piazza del Duomo

Protagonisti della giornata saranno i partecipanti all’ultimo corso di secondo livello

La Misericordia di Livorno organizza per sabato pomeriggio un’esercitazione che vedrà impegnati insieme i volontari del settore sanitario e quelli della protezione civile. L’appuntamento è alle 15 in piazza del Duomo, nel cuore della città, dove si svolgerà una simulazione complessa pensata per mettere alla prova le competenze e la capacità di coordinamento tra i diversi servizi che la nostra confraternita mette quotidianamente al servizio della comunità. Protagonisti della giornata saranno i partecipanti all’ultimo corso di secondo livello, che proprio attraverso questa esercitazione concluderanno il loro percorso formativo. Fondamentale, oltre alla parte della formazione e dell’area emergenza, anche il ruolo del Simmi (Simulazione medica ad alta fedeltà): un gruppo di esperti, anch’essi della Misericordia, in grado di ricreare scenari realistici grazie ad alcuni volontari che si presteranno a essere truccati così da mostrare ferite di vario tipo il più simili possibile alla realtà. “Diamo ai cittadini – spiegano dalla Misericordia di via Verdi – la possibilità di assistere a questo grande evento, così da vedere con i propri occhi con quale impegno prepariamo i nostri volontari ad affrontare situazioni anche molto difficili”. Alla giornata prenderanno parte le Misericordie di Montenero e Vicarello, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia municipale e il 118.

