Gaew Dj festeggia dieci anni alla consolle del The Cage

Foto Valerio Vallini

"La mia musica è improntata sul genere underground e sottocultura. La serata si chiama My generation e avviene il sabato sera. Mi ispiro ai club inglesi. Un onore e un privilegio essere nel club più importante d'Italia e tra i più importanti a livello europeo. Altri 10 anni? Sì, famiglia permettendo"

“E’ un onore e un privilegio essere nel club più importante d’Italia e tra i più importanti a livello europeo scelto da band e artisti influenti per le loro date zero”. A parlare è Gaetano Graniero, livornese, in occasione della ricorrenza decennale (2014-2024) come Gaew Dj del sabato sera del The Cage in via del Vecchio Lazzeretto. “La mia è una serata pensata insieme a Toto Barbato ed è improntata sul genere underground e sottocultura. Il genere musicale nel corso degli anni si è evoluto adattandosi di volta in volta alle generazioni. Infatti, il nome della serata è My generation e da 10 anni a questa parte avviene proprio il sabato sera”. Gaetano alla consolle non è da solo. Del team Gaew Dj fanno parte Matteino dj, Trouble Kid e Tommy D. “La mia caratteristica? Mi ispiro alle situazioni che si vivono nei club inglesi dove non si balla solamente ma si cantano quelli che vengono chiamati gli Anthems (“inni” in inglese). Le richieste? Spesso capitano. Cerco sempre di accontentare il pubblico salvo richieste “terribili” o che non si adattano alla serata”. Infine, un ringraziamento: “A tutti i tecnici, ai ragazzi del bar e a tutti quelli che lavorano dietro le quinte. E un ringraziamento speciale va a Mimmo e Toto che ancora oggi nutrono fiducia in me. E’ un onore, come detto, ma al tempo stesso una grande responsabilità: da quando ho iniziato, nel 2014, il The Cage ha avuto un’evoluzione incredibile e oggi rappresenta un punto di riferimento musicale e aggregativo per migliaia di livornesi e non solo. Spero di continuare almeno altri 10 anni, famiglia permettendo”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©