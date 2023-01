Giornata della Memoria, in Provincia una raccolta degli insulti antisemiti presenti sui social

Su ogni pannello ci sono vari post e commenti antisemiti raccolti dalla Provinvia grazie alla collaborazione con la sezione web del sito Osservatorio antisemitismo. L’esposizione è visitabile gratuitamente nei giorni e negli orari di apertura dell’ente fino al 24 febbraio

di Giulia Bellaveglia

“Tutti gli anni questa menata sugli ebrei”, “Non abbiamo niente contro gli ebrei, ma sono sempre fra i piedi”, “Piove, piove l’ebreo non si muove”. Queste, sono solo alcune delle inaccettabili frasi che è possibile trovare sui più noti social network al giorno d’oggi. Un aspetto che non ha lasciato indifferente il Servizio affari generali della Provincia di Livorno che, in occasione della Giornata della Memoria 2023, ha voluto mettere in piedi una mostra particolare e dal titolo omonimo. “Su ogni pannello – spiega Furio Raugi, uno dei curatori – ci sono vari post e commenti antisemiti che abbiamo raccolto grazie alla collaborazione con la sezione web del sito Osservatorio antisemitismo. Poi, abbiamo notato che gran parte delle offese venivano arrecate facendo leva sulla recente tematica della vaccinazioni anti Covid, alla quale abbiamo quindi deciso di dedicare un pannello a parte”.

“L’allestimento – aggiunge la presidente della Provincia Sandra Scarpellini – è semplice, ma di grande contenuto e attualità. L’abbiamo allestita volutamente al piano terra perché si potesse trovare facilmente. Penso che le istituzioni, tutte, abbiano il dovere di trasmettere una memoria collettiva che non deve essere esclusivamente archivistica, ma di grande sensibilità. Uno dei rischi più grandi è infatti quello che, visto il tempo passato dalle atrocità commesse durante il periodo nazi-fascista, non si riesca a trasmettere emotivamente ciò che è successo e lo si riduca alla banalità. Una banalità che spesso passa dalla rete e in particolare dai social, dove tutti hanno pari dignità di esistenza, indipendentemente dal merito e dalla competenza. Ci preme organizzare degli incontri con scuole, nelle quali riconosco che la conoscenza sull’argomento sia ormai ben approfondita, ma con i ragazzi vorremmo sottolineare la modalità distruttiva con cui a volte possono essere utilizzati i social”. L’esposizione è visitabile gratuitamente nei giorni e negli orari di apertura dell’ente (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 9 alle 17.30) fino al 24 febbraio.

