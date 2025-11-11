Giornata mondiale dei poveri, le iniziative della Diocesi

Domenica 16 novembre la giornata sarà caratterizzata da alcuni eventi promossi dalla Caritas diocesana e dalla Fondazione Caritas

Domenica 16 novembre è la IX Giornata Mondiale dei Poveri, giornata istituita da papa Francesco per riportare l’attenzione su tutti coloro che vivono situazioni di povertà. Quest’anno la giornata sarà intitolata “Sei tu Signore la mia Speranza” (dal messaggio di Papa Leone). A Livorno la giornata sarà caratterizzata da alcuni eventi promossi dalla Caritas diocesana e dalla Fondazione Caritas.

Dalle 9.30 in piazza Grande saranno presenti gli stand delle associazioni di volontariato che fanno parte del Coordinamento diocesano Enti caritativi

Alle 11.30 in Cattedrale la Messa per gli ospiti dei servizi Caritas con i volontari delle associazioni

Alle 12,30 sempre in piazza Grande, distribuzione dei pasti e pranzo insieme

Nel pomeriggio poi, alle 16.30 in Cattedrale, il vescovo mons. Simone Giusti presiederà l’ordinazione di tre nuovi diaconi permanenti: Emanuele Carbonell, Gianluca Taddei e Massimiliano Luschi.

