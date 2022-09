Giornata mondiale malati di Alzheimer, a Livorno il convegno “Non ti scordar di me”

Grande partecipazione mercoledì 21 settembre, per il convegno “Non ti scordar di me” organizzato in occasione della giornata mondiale dedicata ai malati di Alzheimer dall’associazione Amal con il patrocinio dell’Azienda USL Toscana nord ovest e il Comune di Livorno.

Attualmente vivono circa 80mila persone affette da demenza in Toscana, una patologia con forti risvolti sociali. Si stima che i costi indotti siano di oltre 20mila euro all’anno per ogni paziente. Poiché in Italia il principale supporto per l’anziano non autosufficiente è rappresentato dalle famiglie, che nel 80-85% dei casi forniscono direttamente l’assistenza, a livello regionale e nazionale si è sentita l’esigenza di creare una rete integrata per una gestione coordinata del paziente e della sua famiglia, proponendo tra l’altro il superamento delle ex Unità valutazione Alzheimer (Uva) e realizzando il Centro per la diagnosi e cura delle demenze (Cdcd).

Al convegno che si è tenuto nella “Sala Pamela Ognissanti” al Centro Civico Nord di via Gobetti hanno partecipato la presidente dell’Associazione Malati Alzheímer di Livorno (Amal), Fiorella Cateni, l’Assessora regionale al sociale Serena Spinelli, il consigliere regionale Francesco Gazzetti, il sindaco Luca Salvetti, l’assessore comunale al sociale Andrea Raspanti, la direttrice della Zona Livornese Cinzia Porrà, la neurologa già responsabile percorso diagnostico terapeutico del CDCD, Giovanna Bellini e l’attore Giulio Scarpati che ha portato la propria esperienza personale.

