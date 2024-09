Giornate dedicate alle poesie alla rsa Villa Serena

Durante gli incontri il poeta Daniele vanni ha coinvolto gli ospiti nella lettura delle sue profonde poesie stimolandoli a raccontare i propri vissuti e condividere le proprie emozioni. Martedì 17 settembre mattinata di conclusione dell'iniziativa con l'assessore Raspanti e la direttrice della rsa Carletti

Nell’ambito dei progetti attivi all’interno della RSA Villa Serena è presente un’attività di lettura e commento di racconti e poesie all’interno del quale abbiamo avuto il piacere di ospitare Daniele Vanni, poeta emergente e conosciuto nel nostro territorio. Durante gli incontri Daniele ha coinvolto gli ospiti nella lettura delle sue profonde poesie stimolandoli a raccontare i propri vissuti e condividere le proprie emozioni e sono proprio le emozioni ad essere diventate il filo conduttore di ogni incontro dove ognuno si è sentito libero di parlare di sé e dei temi più cari come l’amore, la passione per gli animali, la storia di Livorno ed altro. Martedì 17 settembre è stata organizzata dalla RSA Villa Serena una mattinata di conclusione di questo primo percorso, un arrivederci, alla presenza dell’Assessore al sociale Andrea Raspanti e alla Direttrice della RSA Paola Carletti: il poeta Daniele Vanni ha continuato a sorprenderci leggendo una poesia dedicata a Villa Serena e una ispirata dai racconti dei nostri ospiti. Come tutti gli incontri anche questo ha visto protagoniste le emozioni che con semplicità e purezza emergono ricordando a tutti noi la vera essenza della cura. Anche l’Assessore Andrea Raspanti ha voluto sottolineare l’importanza di offrire ai nostri ospiti un luogo, uno spazio, dove ognuno possa sentirsi libero di esprimersi e di condividere le proprie emozioni, come Mirella, che per la prima volta dopo cinquant’anni ha messo nero su bianco e ha condiviso una sua personale poesia. “Un sincero ringraziamento al Poeta Daniele Vanni per averci scelto e donato le sue poesie!”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©