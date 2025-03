Giovani e associazionismo, 33mila euro per 7 nuovi progetti

Realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovani Sì, il bando andrà a sostenere 7 progetti dell’area livornese (4 per Livorno città, 2 per l’Elba e 1 per Cecina). La vicepresidente di Cesvot Livorno Paola Licheri: "La solidarietà è la vera ricchezza della comunità locale"

di Giulia Bellaveglia

Oltre 33mila euro di finanziamenti, per la precisione 33mila e 365, sono stati destinati a 7 progetti (17 quelli presentati in totale) dell’area livornese (4 per Livorno città, 2 per l’Elba e 1 per Cecina) vincitori del bando “Siete presente. Giovani e associazionismo”. L’iniziativa, realizzata da Cesvot e finanziata da Regione Toscana – Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, ha ricevuto il contributo di ben 11 fondazioni bancarie della Toscana. Obiettivo del percorso, promuovere e valorizzare il ruolo dei ragazzi nell’associazionismo toscano, rafforzando il terzo settore e favorendo il ricambio generazionale. “Quando ci confrontiamo – afferma l’assessore al sociale Andrea Raspanti – e chiediamo quale sia il bisogno più grande delle associazioni, non ci viene risposto il problema economico delle risorse, come uno si aspetterebbe, ma ci viene ricordata la difficoltà di trovare volontari che si impegnino attivamente. Il rischio in questa dinamica, che ha tanti aspetti positivi, è vedere impoverirsi la logica della gratuità, del dono del tempo e di sé, che da sempre caratterizza il volontariato”. “La mia nomina – aggiunge la vicepresidente di Fondazione Livorno Giovanna Colombini – mi ha permesso di scoprire e appassionarmi a nuove tematiche, arricchenti dal punto di vista umano ed etico, come in questo caso. Insieme al personale dell’ente, stiamo lavorando per rafforzare le attività sociali rivolte ai più piccoli attraverso iniziative concrete». Anche la vicepresidente di Cesvot Livorno, Paola Licheri, ha ribadito l’importanza di questo progetto, sottolineando il valore dell’associazionismo: “La solidarietà – dice – è la vera ricchezza della comunità locale e ha sempre bisogno di idee e forze fresche. Quest’anno i progetti vincitori del bando sono di altissima qualità. Alcuni in particolare, si distinguono per la loro innovazione e per l’impatto positivo sul territorio, promuovendo nuove collaborazioni tra associazioni”. Con questi finanziamenti, il terzo settore livornese potrà contare su un nuovo impulso per coinvolgere sempre più giovani nelle attività di volontariato e rafforzare il tessuto sociale locale.

