Giovedì 15 febbraio alla Svs corso di sostegno ai familiari dei malati di Alzheimer

Appuntamento per giovedì 15 febbraio dalle 10 alle 12 nel salone adunanze sede della Svs via san Giovanni, 30 al primo piano. Da un’iniziativa di Svs Pubblica Assistenza al fine di formare ed informare i familiari ed i caregiver si terrà il secondo incontro del “corso di sostegno” pensato per dare maggiori strumenti per un corretto approccio nella gestione del malato affetto da Alzheimer nella loro vita quotidiana.

Saranno presenti la neuropsicologa di Alzheimer Italia dottoressa Maria Rosaria Liscio e la neuropsicologa del Centro Diurno Alzheimer SVS dottoressa Giulia Barbison, e l’intero staff del centro stesso, quali infermieri-assistenti sociali- terapista occupazionale ed educatori oltre al coordinatore del personale osa della cooperativa SVS Humanitas.

Quanto sopra è un attività aggiuntiva rispetto alle attività quotidiane del centro, pensata a sostenere le famiglie e di conseguenza i loro cari. In questa occasione i familiari organizzati in un comitato nomineranno un loro porta voce che potrà interfacciarsi con la struttura su esigenze di carattere generale.

