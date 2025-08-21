Gli amici ricordano Fabio Cimini

Domenica 24 agosto al Bagno Rosa si terrà il 1° memorial in onore di Fabio Cimini. Sarà un torneo di bocce a coppie. “Per ricordare il nostro amico Fabio passeremo una bellissima giornata insieme. I ricavati dell’iscrizione e le donazioni libere verranno devoluti alla Fondazione Monasterio”.

