Gli anziani a lezione di truffe con Svs e Carabinieri

Mattinata di prevenzione e spiegazione sulle maggiori truffe agli anziani in atto quella del 15 marzo al Palazzo dei Portuali. L'iniziativa è solo la prima di una serie di iniziative dell'Ufficio Sociale Svs volte ad aiutare e supportare gli anziani con laboratori intergenerazionali di ortoterapia, pittura e sartoria, laboratorio di storie di vita e di quartiere, cineforum visite ai musei. Per informazioni 0586 89.60.40 interno 5

Il 15 marzo al Palazzo dei Portuali si è tenuto l’importante incontro preventivo ed informativo, organizzato da Svs e Arma dei Carabinieri, tenuto dal maggiore Ugo Chiosi sulle truffe agli anziani. E’ stata una mattinata di prevenzione e spiegazione sulle maggiori truffe agli anziani in atto (contratti telefonici, luce, acqua gas per o di persona, truffa del figlio in pericolo ecc…). L’ufficio sociale di Svs ha voluto organizzarla insieme al comando dell’Arma per sensibilizzare quella parte di popolazione cittadina ad alto rischio. Il Maggiore ha spiegato che la migliore “arma” è non fidarsi mai e le modalità di come captano le nostre informazioni dei figli e dei nipoti sui social media. Se ci si sente vittime o se è stata sventata di chiamare subito il 112 in modo che quelle indagini possano “evitarne altre”. Quella di oggi è solo la prima di tutta una serie di iniziative dell’Ufficio Sociale Svs volte ad aiutare e supportare gli anziani con laboratori intergenerazionali di ortoterapia, pittura e sartoria, laboratorio di storie di vita e di quartiere, cineforum visite ai musei. Per informazioni 0586 89.60.40 interno 5.

