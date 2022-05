Grande successo per la sfilata pro Ucraina targata Rotary club Livorno Mascagni

Quanto raccolto, è stato devoluto alla Comunità di Sant’Egidio per le varie iniziative in favore della popolazione colpita dalla guerra

Grande successo per l’iniziativa benefica pro Ucraina organizzata dal Rotary club Livorno Mascagni in collaborazione con Milchstrasse. Una serata che, negli spazi del meeting & conference centre dello stabilimento balneare Pancaldi, ha visto la partecipazione di numerosi soci ed altri ospiti alla sfilata della nuova collezione.

Quanto raccolto, è stato devoluto alla Comunità di Sant’Egidio per le varie iniziative in favore della popolazione colpita dalla guerra. “Una presenza che ha testimoniato e dimostrato la voglia di solidarietà – dice Vito Vannucci, presidente del Club – Oggi siamo qui per una serata di leggerezza, divertimento e socialità, cosa che può sembrare strana se accostata ad un pensiero drammatico come quello della guerra in Ucraina. Amicizia e condivisione del Rotary però aiutano anche in questo caso a lavorare insieme per gli altri. Arte e lavoro, uniti per un’esigenza molto seria». «Una conferma della stima e dell’amicizia, reciproca e che ci lega già da anni, che viene testimoniato ancora una volta – afferma Luca Gentini della Comunità di Sant’Egidio di Livorno – Tante sono state le operazioni che hanno permesso di aiutare i poveri della nostra città. Stasera il pensiero è invece rivolto ad una guerra molto vicina a noi. Ci stiamo adoperando per aiutare i profughi, in primis in Polonia. C’è bisogno di farmaci e materiale sanitario. Ma soprattutto c’è bisogno di parlare di pace“.