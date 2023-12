“I Cuori di Silvia” dona un dispositivo a controllo oculare all’Istituto Stella Maris

Grazie a questo dispositivo si avrà la possibilità di aiutare molti bambini, effettuando esperienze sensoriali ed interattive, fondamentali per l’età evolutiva e sviluppare gradualmente le capacità comunicative del bambino

L’Associazione Onlus i Cuori di Silvia, che da anni opera nella realizzazione di progetti per regalare sorrisi a tutti i bambini, ha acquistato e donato il Tobii Dynavox I-16 EVOLUTION di SR Lab, un dispositivo a controllo oculare per la comunicazione, creato per rispondere ai molteplici bisogni dei bambini con patologie neurologiche precoci, al Dipartimento Clinico di Neuroscienze dell’Età Evolutiva dell’istituto di Ricerca e Cura Stella Maris di Calambrone, diretto dal professore Andrea Guzzetta e in particolare l’Unità Operativa di Neuropsichiatria e Riabilitazione della Prima Infanzia, sempre diretta dal professor Guzzetta che, grazie a questo dispositivo, avrà la possibilità di aiutare molti bambini, effettuando esperienze sensoriali ed interattive, fondamentali per l’età evolutiva e sviluppare gradualmente le capacità comunicative del bambino.

Il bambino guardando lo schermo del Tobii attiva, con i movimenti oculari, dei suoni, degli effetti, dei colori, le sue canzoni preferite e impara con il tempo ciò che può fare con i suoi occhi. In questo modo è possibile gradualmente proporre al bambino di operare scelte comunicative spostando lo sguardo tra più immagini, fino ad utilizzare simboli o lettere per comunicare.

L’obiettivo è quello di individuare il prima possibile, con l’aiuto del Tobii, nuovi percorsi di intervento precoce che superano i limiti derivati da problemi motori e assenza di fonazione.

Con il macchinario è stata donata anche una targa in ricordo di Silvia Pierucci.

Ecco come funziona il macchinario donato. Qua sotto una video-spiegazione:

