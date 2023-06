I Cuori di Silvia dona una piscina all’associazione Autismo

La presidente dell'associazione Pierucci: "Ho realizzato un sogno". L'assessore Raspanti: "Siamo molto contenti quando più associazioni uniscono le forze per progetti belli come questo. Sapere di non essere soli, in questo settore, è un aspetto fondamentale". La struttura è finalizzata alla realizzazione di attività ludico/motorie, da svolgere insieme a personale formato, per gli iscritti al campeggio estivo

di Giulia Bellaveglia

Taglio del nastro per una nuova piscina fuori terra che arricchirà gli spazi dell’Associazione Autismo Livorno. Un’iniziativa messa in piedi grazie alla generosità dell’Associazione Onlus I Cuori di Silvia, attiva ormai da anni nella realizzazione di progetti dedicati ai bambini meno fortunati. “Questo per me – commenta la presidente de I Cuori di Silvia Teresa Pierucci – è un sogno realizzato. Pensavo da tempo a qualcosa per i più piccoli. Così, quando sono venuta a conoscenza di questa Associazione non ho avuto alcun dubbio: erano loro che volevo aiutare. Spero che questo sia il primo di una lunga serie di bei risultati da raggiungere insieme”. La struttura, completamente rivestita in legno, accessibile attraverso una piccola scala e dotata di scaletta per raggiungere l’acqua, è finalizzata alla realizzazione di attività ludico/motorie, da svolgere insieme al personale formato, per gli iscritti al campeggio estivo dai 3 anni in su. “Siamo molto contenti – afferma l’assessore al sociale Andrea Raspanti – che più associazioni uniscano le loro forze per questi bei progetti. Mi complimento davvero perché questa piscina, oltre ad essere utile, è anche molto bella esteticamente. Sapere di non essere soli, in questo settore, è un aspetto fondamentale”. “Quando Teresa – spiega la presidente della Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno Sandra Biasci – ci ha proposto questo sogno, inizialmente siamo rimaste un po’ spiazzate, ma anche entusiaste. Lei è venuta da noi direttamente con il progetto in mano e abbiamo capito subito che si trattava di qualcosa di concreto. Ho già avuto modo di vedere i bambini dentro l’acqua, sono fantastici, si divertono tantissimo. È un benessere vederli così sereni e felici”. L’evento è stato anche l’occasione per inaugurare un nuovo gazebo donato da Soroptimist Livorno e Rotary Club Livorno e per offrire ai tanti presenti nel parco circostante una merenda per festeggiare insieme ai più grandi e ai più piccoli.

