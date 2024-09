I Mayor von Frinzius sbarcano in Gorgona

Foto gentilmente concessa da Silvia Casini

Come ogni anno da quattro anni a questa parte, anche questa estate la Compagnia Mayor Von Frinzius diretta da Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini si è imbarcata verso l’isola di Gorgona per realizzare un magico pomeriggio di incontro ed emozione. Ancora una volta infatti è stata tenuta la lezione aperta con i detenuti dell’Isola, durante la quale giochi teatrali, balli, incontri di sguardi ed abbracci hanno emozionato tutte e tutti, intessendo nuovi legami e creando nuovi ricordi ben difficili da dimenticare. La Compagnia ringrazia il direttore del carcere, la dottoressa Barbara Radice, la ormai di famiglia cuoca Fernanda ed Alessandro Aureli con l’associazione Amicidivalerio per aver reso possibile anche quest’anno una giornata come quella di domenica scorsa. Adesso la Compagnia, ancora a metà tra il meritato riposo estivo e la smania di cominciare un nuovo anno, si sta riscaldando ancora un po’, pronta a ripartire con tutta la grinta e la carica necessari il 4 ottobre dalle 18 alle 20 presso la Sala Specchi del Teatro Goldoni di Livorno, ormai luogo di residenza della Mayor.

Il laboratorio teatrale ripartirà infatti il 4 ottobre e la prima lezione sarà aperta a chiunque voglia partecipare! Si cercano nuovi attori in compagnia, ma visto il numero elevato di persone e richieste non è possibile garantire a tutti la partecipazione a lungo termine. Intanto però, se si è curiosi di mettersi in gioco e provare una nuova emozionante esperienza che unisca il mondo del teatro a quello della disabilità, c’è una cosa da fare, segnare sul calendario la data del 4 ottobre.

