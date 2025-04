Il 9, 10 e 11 maggio corso antincendio gratuito

Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate per Svs al numero di telefono 328-86.89.010 (Riccardo). Per maggiori informazioni www.pubblicaassistenza.it oppure mail a [email protected]. L'8 maggio Open Day alle ore 21.00 nella sede Nord di via delle Corallaie 10

Anpas, per la zona livornese, di cui fanno parte Svs Pubblica Assistenza di Livorno, Pubblica Assistenza di Cecina, Pubblica Assistenza di Collesalvetti, di Rosignano, di Bibbona e di Piombino, organizza un corso gratuito per volontari che desiderano mettersi a disposizione dell’associazione per la prevenzione e repressione degli incendi boschivi con mezzi attrezzati di Protezione Civile. L’8 maggio Svs Pubblica Assistenza terrà un Open Day alle ore 21.00 nella sede Nord di via delle Corallaie 10 per spiegare il corso e le tipologie di intervento, vistare i mezzi e dare nozioni sulla Protezione Civile. Il corso AIB (Antincendio Boschivo) vero e proprio si svolgerà il 9 (corso online 21.00/23.00), 10 e 11 maggio dalle 9 alle 18 con pausa pranzo in loco. Il corso sarà tenuto dagli istruttori volontari che che fanno parte del CVT (Coordinamento Volontariato Toscano). Possono accedere al corso solo i maggiorenni. Al termine i partecipanti dovranno superare un esame finale e la vista medica obbligatoria. Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate per Svs al numero di telefono: 328-86.89.010 (Riccardo).

Per maggiori informazioni consultare il sito www.pubblicaassistenza.it nella sezione “Diventa Volontario” oppure inviare una mail a [email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©