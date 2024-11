Il Corpo Italiano di San Lazzaro inaugura la prima ambulanza a Livorno

La nuova ambulanza sarà utilizzata per le attività di assistenza in occasione del prossimo Giubileo, per i servizi di prevenzione sul territorio e per il progetto "ultimo desiderio" per la mobilità di ammalati non deambulanti che desiderano visitare un luogo caro legato ai ricordi di vita

Si è svolta il 17 novembre, in occasione della Giornata mondiale dei Poveri, alla Chiesa della Madonna di Livorno, la cerimonia di benedizione della nuova ambulanza del Corpo Italiano di San Lazzaro, officiata da Mons. Placido Salvatore Bevinetto, Presidente e Comandante del Distretto Toscana del Corpo. In rappresentanza del Comando Nazionale del Corpo erano presenti il Segretario Generale dott. Alexander Virgili e il Componente dell’Escutivo Nazionale avv. Salvatore Esposito, oltre ad autorità civili quali il Prefetto di Livorno. La nuova ambulanza sarà utilizzata per le attività di assistenza in occasione del prossimo Giubileo, per i servizi di prevenzione sul territorio e per il progetto “ultimo desiderio” per la mobilità di ammalati non deambulanti che desiderano visitare un luogo caro legato ai ricordi di vita. In questa occasione il Segretario Generale Alexander Virgili ha, in rappresentanza del Presidente Internazionale, insignito Don Placido del Cavalierato d’Onore della Lazarus Union. “Il Gruppo di Livorno del Corpo ben rappresenta i valori della nostra organizzazione nelle numerose attività benefiche portate avanti sul territorio – ha commentato Virgili – e siamo certi che questo importante evento sia un trampolino per attività ancora più rilevanti”.

